Стартовал проект "Дорога памяти", куда можно прислать фото ветеранов

После проверки внесённых данных и фотографий пользователи получат письмо со ссылкой на сведённую запись со всеми прикреплёнными к ней материалами и документами.

Министерство обороны России открыло на своём сайте раздел "Дорога памяти", куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. Эти сведения войдут в одноимённую мультимедиагалерею, о создании которой ранее рассказывал глава ведомства Сергей Шойгу.

— На сайте МО РФ запущен информационный раздел "Дорога памяти", куда можно будет загрузить фотографии и данные об участниках ВОВ, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею... После проверки внесённых данных и фотографий пользователи получат письмо со ссылкой на сведённую запись со всеми прикреплёнными к ней материалами и документами об их родственниках — участниках Великой Отечественной войны из сервисов "Память народа", — поясняется в сообщении пресс-службы ведомства.

19 апреля министр рассказал, что галерею потом разместят в филиале Центрального музея вооружённых сил в парке "Патриот", который откроется к 75-летию со Дня Победы. По словам Шойгу, любой желающий сможет прислать фото своих родственников-ветеранов для этой галереи.

Ранее Минобороны ко Дню Победы опубликовало уникальные фотоснимки полководцев, где те запечатлены в непривычной обстановке.