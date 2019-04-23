Армия маршала Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи

Войска ведут боевые действия силами пехоты и уже определили главные и второстепенные позиции противника.

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи, пишет портал Al-Wasat со ссылкой на официального представителя армии Ахмеда аль-Мисмари.

Сообщается, что войска ведут боевые действия силами пехоты и уже определили главные и второстепенные позиции противника — Правительства национального согласия, которое поддерживает ООН.

Как ранее писал Лайф, Хафтар собрал в рядах своей армии сторонников убитого Муаммара Каддафи и пошёл на столицу страны 4 апреля 2019 года.

17-го числа город обстреляли ракетами. Сообщалось, что это сделали люди фельдмаршала, но в его армии это опровергли. Как бы там ни было, с начала военного конфликта погибло уже более 250 человек.