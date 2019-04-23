Число жертв при сходе оползня в Колумбии возросло до 20

Из-за обрушившихся на страну ливней также пострадало 22 человека и 18 пропали без вести.

В департаменте Каука в Колумбии в результате схода оползня погибло уже 20 человек, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщает Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий.

— Поиски продолжаются в Росасе, Каука... было найдено ещё три тела, двое взрослых и один несовершеннолетний, всего 20 человек погибли, — уточняется в сообщении управления в "Твиттере".

В результате обрушившихся на страну ливней также пострадало 22 человека и 18 пропали без вести.

В результате ЧП разрушено почти сорок домов и пострадало более 850 зданий.