Число жертв при сходе оползня в Колумбии возросло до 20

A total of 17 deceased people left the landslide occurred in the municipality of Rosas (Cauca), due to heavy rains.— Corelion, LLC (@corelionnews) 22 апреля 2019 г.
Source: Radio nacional CO#corelionnews #news #new #present #travel #world #worldnews #interesting #information #moment #impact #video #rosas #cauca #colombia pic.twitter.com/so60RVsDeG
В департаменте Каука в Колумбии в результате схода оползня погибло уже 20 человек, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщает Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий.
— Поиски продолжаются в Росасе, Каука... было найдено ещё три тела, двое взрослых и один несовершеннолетний, всего 20 человек погибли, — уточняется в сообщении управления в "Твиттере".
В результате обрушившихся на страну ливней также пострадало 22 человека и 18 пропали без вести.
В результате ЧП разрушено почти сорок домов и пострадало более 850 зданий.
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