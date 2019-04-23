Пожарные локализовали возгорание на складах в Ленобласти

Крупный пожар площадью более 2500 квадратных метров на складах со стройматериалами в промзоне посёлка имени Свердлова в Ленинградской области был успешно локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что к настоящему моменту пожарным удалось оттеснить пламя и уменьшить площадь открытого огня до 900 квадратных метров, ранг пожара был понижен до категории 1-бис, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Лайф публиковал видеозапись с места событий в Ленинградской области, где загорелись два одноэтажных ангара общей площадью 2500 квадратных метров.