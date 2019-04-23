В США влюблённые поженились в аэропорту

Двенадцать лет пара встречалась в зоне выдачи багажа. Когда возник вопрос, где сыграть свадьбу, оба решили, что нужно выбрать самое памятное для них место.

В американском Кливленде устроили необычную свадебную церемонию — она состоялась в аэропорту, сообщает CBS.

По данным телеканала, это место для бракосочетания молодожёны выбрали потому, что с ним в их жизни многое связано: Мишель Белло и Рон Петерсон познакомились в воздушной гавани, а именно — в зоне выдачи багажа.

Однажды женщина по поручению руководства встретила одного из пассажиров в аэропорту, и им оказался её будущий муж. За этим последовали долгие годы общения на расстоянии, а увидеться влюблённым доводилось чаще всего там, куда люди приходят только для того, чтобы забрать свои чемоданы.

— Это было одновременно самое счастливое и самое грустное место для наших свиданий, — рассказала Мишель.

В день свадьбы зону выдачи багажа № 6 заполнило более 120 человек — родные и близкие новобрачных. В аэропорту отметили, что это первая свадьба в его истории.