Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на фестиваль "Пасхальный дар"

Главной темой в этом году станет благотворительность, на мероприятии можно будет посильно помочь нуждающимся в поддержке людям и домашним питомцам.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей города на фестиваль "Пасхальный дар", который пройдёт в столице с 25 апреля по 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба мэра по итогам заседания президиума правительства города.

В этом году главной темой фестиваля станет благотворительность. 32 крупных российских фонда представят свои программы, для всех желающих проведут более 100 лекций и семинаров, 28 концертов и 10 спортивных мероприятий.

Как и годом ранее, на фестивале каждый сможет помочь тем, кто в этом нуждается: людям с серьёзными заболеваниями или особенностями развития, одиноким пожилым людям и другим, кому это необходимо. Чтобы сделать пожертвование, можно отправить СМС, сделать перевод через приложение или банкомат, купить что угодно на фестивале.

Также не останутся без внимания четвероногие друзья человека. Здесь можно будет взять к себе домой бездомное животное из приюта, пожертвовать на корм. Те, кто придёт со своим питомцем, смогут посетить с ним уроки и мастер-классы от кинологов.

Всего фестиваль "Пасхальный дар" охватит 14 площадок: шесть в центре и восемь в других округах Москвы. Отмечается, что одна из них, в Косино-Ухтомском районе, заработает впервые в этом году. До этого по просьбам жителей уже были организованы праздничные мероприятия в районах Новокосино, Зябликово, Северное Бутово, Митино, Кузьминки и Ясенево.