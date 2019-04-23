Парковка у Театральной площади в Москве станет бесплатной из-за ремонта

Въезд и выезд будут осуществляться в автоматическом режиме при подъезде машины к шлагбауму.

Плату на парковках около Театральной площади в Москве не будут взимать 23–25 апреля из-за проводимых там ремонтных работ, сообщает пресс-служба столичного паркинга.

— В связи с проведением ремонта на плоскостных парковках со шлагбаумами по адресам ул. Охотный Ряд, вл. 2 и Театральная площадь, вл. 1 (участок 2) в период с 23 по 25 апреля плата за проезд на парковки взиматься не будет, — поясняется в сообщении.

Кроме того, с 26 по 27 апреля на парковке со шлагбаумом на ул. Беговой, вл. 22 также не будет взиматься плата за проезд.

Согласно сообщению пресс-службы Московского паркинга, въезд и выезд на эти парковки будут осуществляться в автоматическом режиме при подъезде машины к шлагбауму.