Промес: Глушакова нужно поддерживать и помнить, что он сделал для "Спартака"

По словам спортсмена, "футбол — это такая сумасшедшая штука, где сегодня тебя любят, завтра ненавидят".

Экс-полузащитник "Спартака" Квинси Промес, который теперь выступает за "Севилью", в эфире программы "Тотальный футбол" на "Матч ТВ" поделился мнением о ситуации вокруг хавбека красно-белых Дениса Глушакова. Напомним, многие болельщики стали негативно относиться к Глушакову, считая его причастным к отставке тренера Массимо Карреры.

— Это всё началось, когда я ушёл, так что не знаю всех подробностей. Читал новости, но мы с Глушаковым друзья, поэтому не могу составлять о нём мнение по новостям. Мы всегда с ним хорошо общались, — отметил нидерландский спортсмен.

Промес напомнил о том, что Глушаков долгие годы является лидером команды, и выразил недоумение тем, что "все против него".

— Он доказал, что любит спартаковский ромбик. Когда мы стали чемпионами, Денис был нашим лидером. Не знаю, как-то странно это. Футбол — это такая сумасшедшая штука, где сегодня тебя любят, а завтра ненавидят. Мне грустно от этого. Его нужно поддерживать. Надо помнить, что он сделал для клуба, — пояснил Промес.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тысяч рублей за скандирование нецензурных выражений в адрес капитана команды Дениса Глушакова в ходе матча с "Ахматом" в Грозном.

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