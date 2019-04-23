Во Франции открыли лабораторию по изучению боевых лазеров

Во французском Бордо открыли лабораторию по изучению боевых лазеров, пишет ASDNews. Специалисты намерены сравнить различные разработки, которые ведут по всему миру, и установить, как их можно использовать в военных целях.
По данным издания, в лаборатории есть излучатели, мощность которых можно менять с 1 до 10 киловатт. Их будут направлять на различные мишени, чтобы понять, как лазерные лучи действуют на тот или иной материал.
Это совместный проект компании — производителя ракетных систем MBDA и исследовательского института оптики ALPhANOV. MBDA сейчас работает над созданием боевых лазеров нескольких типов, в том числе установки для уничтожения дронов.
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