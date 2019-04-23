Во Франции открыли лабораторию по изучению боевых лазеров

Специалисты выяснят, как лучи разной мощности действуют на всевозможные материалы. Впервые испытания пройдут не строго секретно.

Во французском Бордо открыли лабораторию по изучению боевых лазеров, пишет ASDNews. Специалисты намерены сравнить различные разработки, которые ведут по всему миру, и установить, как их можно использовать в военных целях.

По данным издания, в лаборатории есть излучатели, мощность которых можно менять с 1 до 10 киловатт. Их будут направлять на различные мишени, чтобы понять, как лазерные лучи действуют на тот или иной материал.

Это совместный проект компании — производителя ракетных систем MBDA и исследовательского института оптики ALPhANOV. MBDA сейчас работает над созданием боевых лазеров нескольких типов, в том числе установки для уничтожения дронов.