У берегов Камчатки зафиксировано второе за несколько часов землетрясение

Второе за несколько часов землетрясение было зафиксировано сегодня, 23 апреля, в акватории Тихого океана поблизости от берегов Камчатки, сообщили РИА "Новости" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Толчки произошли приблизительно в том же районе — в 180 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда землетрясения составила 4,7.

По информации краевого главка МЧС РФ, это землетрясение в населённых пунктах региона тоже не ощущалось.

Ранее стало известно о сейсмическом событии магнитудой 4,5, которое также произошло в акватории Тихого океана. Его эпицентр располагался в 190 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.