Промес признался, что скучает по "Спартаку" и не может освоиться в "Севилье"

По его словам, только сейчас, совместно с тренером, ему удалось найти ключ к игре в новой команде.

Бывший полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, с августа прошлого года выступающий за испанскую "Севилью", признался, что ему сложно далась смена клуба и он до сих пор "не тот", что был в России.

По его словам, основная сложность перехода заключалась в том, что "Севилья" играет по другим схемам, нежели "Спартак", и той позиции, той роли, которую Промес выполнял в российском клубе, в Испании просто нет.

— Моей любимой позиции не было в "Севилье". Мне поначалу было сложно раскрыться при этой схеме. Но потом тренер объяснил, что именно на этой позиции я могу принести пользу команде. И постепенно начало получаться. Я стал самой дорогой покупкой клуба в истории. Но до сих пор не являюсь тем Промесом, что был в "Спартаке", — сказал он в эфире программы "Тотальный футбол" на "Матч ТВ".

Ранее Лайф рассказывал, что экс-полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что капитана команды Дениса Глушакова сейчас нужно поддерживать, ведь он сделал для команды очень много.