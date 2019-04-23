Министр ФРГ: Россия нужна нам для защиты мировых благ

В Германии отметили важную роль РФ в обеспечении всемирной продовольственной безопасности.

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герхард Мюллер отметил особую роль России для всего мира.

— Россия как крупнейшая страна в мире нужна нам для защиты мировых благ и обеспечения всемирной продовольственной безопасности, — заявил он телерадиокомпании SWR.

Министр подчеркнул, что у России огромные сельскохозяйственные ресурсы и ведущие позиции в мировом экспорте зерна.

Отмечается, что в ближайшее время Мюллер отправится в Москву, а также побывает в Воронеже, чтобы принять участие во встречах, посвящённых международной защите климата.

Как ранее писал Лайф, из Германии всё чаще звучат голоса в поддержку сотрудничества с РФ: за отмену антироссийских санкций высказались премьер Баварии Маркус Зёдер, член Палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.

В марте 2019 года Правительство ФРГ отказалось вводить ограничения против Москвы из-за ДРСМД.