Tesla может запустить службу беспилотного такси в 2020 году

Владельцы электромобилей также смогут за деньги сдавать свои авто под эти услуги.

Компания Tesla намеревается в 2020 году запустить в США службу беспилотного такси. Об этом заявил основатель компании Илон Маск на мероприятии для инвесторов.

— Мы ждём запуска первых роботакси без водителя в следующем году. Уверен, мы где-нибудь получим соответствующее разрешение, — цитирует телеканал CNN предпринимателя.

По словам Маска, для этого компания создаст отдельный автопарк. При этом владельцы машин Tesla также смогут за деньги сдавать свои авто под услуги такси. Предприниматель отмечает, что эта опция позволит владельцам электромобилей зарабатывать до 30 тысяч долларов в год.

Маск посетовал, что его прогнозы не всегда исполняются в намеченный срок, но заверил, что вместе с командой Tesla работает над этим.

Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Её штаб-квартира расположена в Пало-Альто (Калифорния). Сначала фирма специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.