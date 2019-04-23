СМИ: Трамп в июне приедет в Великобританию

Во время его прошлого визита в Соединённое Королевство недовольные его политикой британцы вышли на массовые акции протеста.

Президент США Дональд Трамп посетит Лондон в июне 2019 года, пишет Sky News. Сообщается, что в рамках визита намечена встреча с королевой Елизаветой в Букингемском дворце.

Как пояснил в "Твиттере" корреспондент Би-би-си Джон Сопел, официально о предстоящей поездке могут объявить в ближайшие 48 часов.

Как ранее писал Лайф, о возможной встрече главы Белого дома с королевой Великобритании стало известно в начале апреля 2019 года.

Напомним, в июле 2018 года Трамп ездил в Великобританию и провёл переговоры с премьер-министром Терезой Мэй, а также получил аудиенцию у Елизаветы II. Тогда во время его визита в стране шли массовые протесты против политики американского лидера.