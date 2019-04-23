Южнокорейский пожарный вертолёт случайно нарушил границу КНДР

Сеул сразу доложил в Пхеньян о произошедшем, заверив, что инцидент носил непреднамеренный характер.

Южнокорейский пожарный вертолёт, который принимал участие в тушении огня в приграничном регионе на севере республики, случайно нарушил воздушную границу КНДР. Об этом информирует Yonhap.

По данным агентства, один из вертолётов Корейского управления лесного хозяйства, борющихся с природными пожарами в районе уезда Хвачхон (провинция Канвондо), 22 апреля случайно пересёк воздушную границу с КНДР и пролетел вглубь территории соседней страны около 1,7 километра. Спустя минуту после нарушения границы пилот развернул воздушное судно и вернулся в Южную Корею.

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея рассказали, что южнокорейская сторона сразу доложила КНДР о произошедшем, заверив, что инцидент носил "непреднамеренный и случайный" характер. В Сеуле обязались предпринять меры, чтобы не допустить подобных происшествий в будущем.

Пожар в Хвачхоне, как отмечает агентство, в итоге удалось взять под контроль. Его причины установить пока не удалось.