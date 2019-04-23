Пушков призвал не надеяться на "ползучее возвращение" Крыма в состав Украины

Сенатор указал, что сама идея снять блокаду полуострова является разумной и станет "тестом для Зеленского".

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём твиттере заявил, что Киеву не стоит вынашивать надежду на "ползучее возвращение" Крыма на Украину.

— Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук [Леонид, первый президент Украины] исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней, — отметил сенатор.

При этом он указал, что сама идея является разумной и станет "тестом для Зеленского".

— Не надо только вынашивать надежду на "ползучее возвращение" Крыма, — заверил сенатор.

Напомним, ранее стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить госполитику в отношении Крыма.