Шесть процентов россиян испытывают чувство вины, уходя в отпуск

Исследование также показало, что чем выше уровень зарплаты, тем реже это чувство приходит.

Чувство вины перед начальством или коллегами во время ухода в заслуженный отпуск испытывают 6% россиян, это стало известно из исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что чаще всего россиянам становится неудобно непосредственно перед коллегами, которые будут выполнять повышенный объём работы. Реже — подчинённые испытывают вину перед руководством (и наоборот). Иногда респонденты отвечали, что им бывает неудобно перед клиентами компании.

Мужчин это чувство посещает реже, чем женщин: 4% и 9% соответственно. Также его приход зависит от уровня дохода. Чем он ниже — тем чаще. Например, среди опрошенных с доходом меньше 30 тысяч рублей виноватыми из-за своего отпуска чувствуют себя 10% респондентов, тогда как при уровне зарплаты от 80 тысяч таких только 3%.

Менее года назад своим правом на отпуск пользовались 42% трудоустроенных россиян, каждый четвёртый делал это ровно год назад. 5% делали перерыв в работе два года назад, 1% работающих уходили на отдых три года назад, ещё 4% не видели перерыва в работе более трёх лет. Примечательно, что 11% ещё ни разу не уходили в отпуск, а 9% не имеют достаточного стажа на нынешнем месте, поэтому на отпуск не претендуют.

— Женщины правом на отпуск пользуются активнее мужчин: не позднее года назад брали отпуск 62% мужчин и 71% женщин. Мужчины чаще утверждают, что ещё ни разу не были в отпуске (12% против 9% среди женщин). Больше всего тех, кто не был в отпуске, — среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей (14%), — приводит РИА "Новости" отрывок из исследования.

В исследовании приняли участие 5000 экономически активных россиян старше 18 лет в 623 населённых пунктах по всей России.