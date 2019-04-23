Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать смартфон до 100%

Специалисты посетовали, что мало кто вовремя отключает гаджет от зарядки, из-за этого аккумуляторы быстро изнашиваются.

Заряжать смартфон до 100% вредно для его аккумулятора, пишет РИА "Новости" со ссылкой на руководителя экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрия Рябинина.

По его словам, основная проблема в том, что после полной зарядки мало кто сразу же отключает гаджет от питания.

— Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100-процентный заряд, а значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети, — сказал Рябинин.

Эксперт подчеркнул, что отсоединять шнур зарядного устройства лучше всего, когда на дисплее гаджета сообщается о зарядке на 90% или чуть меньше.

Он добавил, что не менее опасно использовать смартфон до полной разрядки, поскольку его подключение к розетке в выключенном состоянии тоже портит аккумулятор.