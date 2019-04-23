Паводок в Канаде повредил более 2,5 тысячи домов

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Паводок в Канаде повредил более 2,5 тысячи домов

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Пострадавшим гражданам помогают сотрудники благотворительных организаций, занимающиеся их размещением и предоставляющие еду и воду.

Более 2,5 тысячи жилых домов оказались в зоне подтопления из-за весеннего половодья, которое было вызвано разливом рек в восточных провинциях Канады Квебек и Нью-Брансуик. Об этом информирует телеканал CBC.

Из-за стихии свои дома покинуло около 1,7 тысячи человек. Так, половодье затронуло крупный город Лаваль в Квебеке. Спасатели смогли не допустить затопления и разрушения ещё свыше 1,5 тысячи жилых домов.

Для помощи населению Министерство национальной обороны страны направило более 700 военнослужащих в затронутые половодьем регионы. В их задачи входит создание инженерных сооружений для сдерживания разлива в пострадавших населённых пунктах и оказание жителям посильной помощи. В провинции доставлена специальная техника. Также пострадавшим помогают сотрудники благотворительных организаций, занимающиеся их размещением и предоставляющие еду и воду.

Полиция из-за половодья перекрыла 35 автодорог. Сейчас известно об одной погибшей женщине, машина которой провалилась в размытую водой яму.

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