Паводок в Канаде повредил более 2,5 тысячи домов

Пострадавшим гражданам помогают сотрудники благотворительных организаций, занимающиеся их размещением и предоставляющие еду и воду.

Great community response to address flood risk in #Cumberland.

Special thanks to @Khalsa_Aid Canada for their volunteer support.

This is how we build community together.

This is #OurOttawa.@ottawacity pic.twitter.com/iOIRnNgc2R — Uday Singh Jaswal (@USJaswal) 21 апреля 2019 г.

Более 2,5 тысячи жилых домов оказались в зоне подтопления из-за весеннего половодья, которое было вызвано разливом рек в восточных провинциях Канады Квебек и Нью-Брансуик. Об этом информирует телеканал CBC.

Из-за стихии свои дома покинуло около 1,7 тысячи человек. Так, половодье затронуло крупный город Лаваль в Квебеке. Спасатели смогли не допустить затопления и разрушения ещё свыше 1,5 тысячи жилых домов.

Для помощи населению Министерство национальной обороны страны направило более 700 военнослужащих в затронутые половодьем регионы. В их задачи входит создание инженерных сооружений для сдерживания разлива в пострадавших населённых пунктах и оказание жителям посильной помощи. В провинции доставлена специальная техника. Также пострадавшим помогают сотрудники благотворительных организаций, занимающиеся их размещением и предоставляющие еду и воду.

Полиция из-за половодья перекрыла 35 автодорог. Сейчас известно об одной погибшей женщине, машина которой провалилась в размытую водой яму.