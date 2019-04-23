На Кипре поймали первого серийного убийцу в истории страны

Тело его первой жертвы было обнаружено практически случайно — его вымыло на поверхность сильными ливнями.

Полиция острова Кипр задержала первого в истории государства серийного убийцу. Им оказался 35-летний военный, который искал своих жертв на сайте знакомств. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации журналистов, мужчина расправился с двумя женщинами, а также шестилетней дочерью одной из низ. Все они официально числились пропавшими без вести, пока тела женщин не были обнаружены в затопленной шахте Мицеро в центрально части острова. Тело девочки водолазы ищут на дне озера неподалёку.

Как рассказали в полиции, подозреваемый уже признался в одном преступлении, он рассказал, что задушил 28-летнюю уроженку Филиппин сразу после секса с ней. По его словам, они познакомились через приложение.

Сообщается, что первым было обнаружено тело 38-летней Мэри Роуз Тибурсио. В середине апреля из-за сильных ливней в регионе вода подняла его на поверхность 150-метрового ствола. Там его обнаружил фотографирующий шахту немецкий турист. Позже уже специалисты нашли и второе тело, упакованное так же, как первое.

Глава полиции Захария Хрисостому заявил, что стражи порядка и общество "столкнулись с беспрецедентным для Кипра преступлением". В то же время лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра Андрос Киприану обвинил в случившемся действующие власти, которые в своё время не предприняли достаточных усилий по поиску пропавших людей.