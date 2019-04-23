Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы — видео

Мужчина сломал запястье, челюсть и колено, также у него заподозрили перелом двух позвонков.

Мотоциклист из Великобритании Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы на байке и выжил. Видео он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

Падение случилось из-за того, что Оуэн не справился с управлением транспортным средством.

— Мне крайне повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санавиации, медперсонал и всех, кто помог мне выжить, — сказал он в интервью Daily Mail.

В больницу Оуэн был доставлен на спасательном вертолёте. Он сломал запястье, челюсть и колено. Также у него заподозрили перелом двух позвонков.