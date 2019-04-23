В Шотландии создали полусинтетические клетки человека

Специалисты добавили в обычные клетки молекулы, помогающие образованию кислородных радикалов и других реактивов в присутствии света.

Исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии нашли способ создания синтетических биополимеров внутри живой клетки. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на Phys.org.

Учёные добавили в человеческие клетки молекулы, помогающие образованию кислородных радикалов и других реактивов в присутствии света. Также внутрь клеточных культур были доставлены биологически совместимые мономеры. Затем на культуры воздействовали ультрафиолетовым излучением, что способствовало образованию свободных радикалов. Последние реагировали с мономерами и "сшивали" из них полимер.

Специалисты подчёркивают, что некоторые из полимеров были флуоресцентными, создавали наночастицы и даже изменяли поведение и движение клеток. По мнению учёных, результаты этой работы помогут развить новую область химической биологии. Также они намерены детально изучить влияние полимеров на клеточные культуры.