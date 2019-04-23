На остров Лорд-Хау в Австралии сбросят тонны крысиного яда

Чёрные крысы были завезены туда около века назад, и с тех пор они стали виновниками исчезновения нескольких других видов животных.

Жители острова Лорд-Хау в Тасмановом море забили тревогу из-за решения властей Австралии массово потравить крыс. На вулканическом острове их развелось около 360 тысяч, из-за чего правительство намерено пойти на крайние меры — сбросить на них тонны яда, сообщает The Sydney Morning Herald.

Остров знаменит своей уникальной природой, и каждый год его посещают около 16 тысяч туристов. Чёрные крысы были завезены на Лорд-Хау около века назад, и с тех пор они стали виновниками исчезновения нескольких видов других животных.

Такое радикальное уничтожение пугает местных жителей, переживающих за свой скот и своё здоровье. Власти указали, что часть жителей будет эвакуирована, а туристам сообщат, что не стоит есть рыбу и мясо, приготовленные на острове. Также людям не разрешат посещать леса в этот период.

https://t.co/TU5F20o4MM from last month LHI is just so beautiful, this is criminal Barnaby!!! — Mari R (@randlight) 22 апреля 2019 г.

Впрочем, нашлись и те жители, кто рад таким мерам, однако всё же местные торопятся накрыть крыши домов брезентом, чтобы яд не отравил резервуары с водой. Местные СМИ сообщают даже о драках между островитянами из-за разницы во мнениях.