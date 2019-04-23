Камчатские специалисты рассказали, как вести себя при встрече с медведем

С момента выхода из берлоги после спячки до появления зелёной растительности для животных идёт голодный период, и у людей появляется желание накормить их.

Кроноцкий заповедник создал памятку о том, что делать при встрече с медведем. Руководство содержит выдержки из лекции охотоведа Владимира Гордиенко, более 35 лет изучающего камчатских бурых медведей. Об этом информирует пресс-служба заказника.

На Камчатке живёт около 23 тысяч медведей. Их ареал — практически вся территория края, кроме Командорских островов.

С момента выхода из берлоги после спячки до появления зелёной растительности для животных идёт голодный период, а у людей появляется желание накормить медведя, хоть его жизни ничего и не угрожает.

При этом эксперты указывают, что привыкание к человеческой еде случается очень быстро, кроме того, животные навсегда запоминают место, где их кормили.

Появление медведей само по себе не опасно, обычно они показывают, что человек им неинтересен, и стараются избегать встречи.

По словам экспертов, медведи близоруки и на расстоянии 20 метров не могут рассмотреть неподвижного человека. Надо медленно отходить от животного под одним углом зрения. Лучше не ходить в одиночку, носить с собой ракетницы, газовые баллоны, фальшфейеры и не прикармливать зверей.

4 апреля стало известно, что в Прибайкальском нацпарке медведи проснулись на две недели раньше, чем обычно. Сотрудники нашли первые следы хищников 24 марта.