В МВД призвали оснастить реанимобилями больницы в регионах России

По мнению ведомства, это необходимо, чтобы снизить количество жертв автомобильных аварий.

Региональные больницы необходимо оснастить реанимобилями, заявили в Министерстве внутренних дел России. Об этом пишет РИА "Новости".

Сообщается, что такие рекомендации ведомство подготовило в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения".

Как заявили в МВД, реанимобили в первую очередь помогут пострадавшим в ДТП и спасут много жизней.

Кроме того, специалисты министерства посоветовали обеспечить районным больницам хроматографы — устройства для выявления состояния опьянения.