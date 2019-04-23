В МВД призвали оснастить реанимобилями больницы в регионах России

Региональные больницы необходимо оснастить реанимобилями, заявили в Министерстве внутренних дел России. Об этом пишет РИА "Новости".
Сообщается, что такие рекомендации ведомство подготовило в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения".
Как заявили в МВД, реанимобили в первую очередь помогут пострадавшим в ДТП и спасут много жизней.
Кроме того, специалисты министерства посоветовали обеспечить районным больницам хроматографы — устройства для выявления состояния опьянения.
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