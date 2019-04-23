Журналист объяснил провал Порошенко на выборах отсутствием российской водки

Кроме того, как отметили в израильском СМИ, действующий украинский лидер за пять лет не смог решить такие важные проблемы, как слабость экономики, коррупция и конфликт на востоке страны.

Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье в газете Haaretz выразил мнение, что действующий президент Украины Пётр Порошенко потерпел поражение на выборах отчасти из-за того, что в страну запретили ввоз "любимой украинцами" российской водки.

По мнению автора, Порошенко не смог решить самые важные для Украины проблемы, такие как слабость экономики, коррупция и конфликт на востоке страны.

— Неспособность серьёзно продвинуться в решении хотя бы одной из данных проблем усугубил тот факт, что Порошенко не смог заставить избирателей забыть: в торговле с РФ есть и его доля, в то время как украинцы больше не могут приобрести в местных магазинах любимую российскую водку. Всё это положило конец его президентству, — отмечает Пфеффер.

При этом оппонент Порошенко Владимир Зеленский обладает минимум одним "ценным активом", которого, впрочем, может быстро лишиться, — сейчас он является "консолидирующей и незапятнанной фигурой", считает автор статьи.

Журналист также пишет, что результаты выборов стали крахом не только для Порошенко, но и для целого поколения политиков Незалежной, таких как Юлия Тимошенко.

— Им на смену пришёл абсолютный новичок в политике, единственная подходящая квалификация которого — это то, что, играя вымышленного президента в комедии "Слуга народа", он выглядел подобающе, — резюмирует Пфеффер.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов кандидат Владимир Зеленский лидирует с 73,21% голосов, действующего украинского лидера Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.