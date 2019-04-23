Пёс получил в подарок щенка и покорил Интернет своей реакцией — видео

Лабрадор с неистовой радостью начинает скакать вокруг коробки, потом вокруг себя, потом снова вокруг коробки и бегать по лужайке.

So we got my dog a puppy today and this was her reaction... pic.twitter.com/bMwcywAuAv — gilli 🌸 (@gillianrobles00) 18 апреля 2019 г.

Пёс по кличке Арден из города Риверсайд, штат Калифорния, покорил сердца миллионов людей по всему миру, когда его хозяйка опубликовала в "Твиттере" запись, на которой он получает один из самых необычных для собак подарков — щенка.

На видеозаписи видно, как лабрадор подходит и аккуратно открывает свой "подарок", который зовут Стелла, после чего бегло обнюхивает его и с неистовой радостью начинает скакать вокруг коробки, потом вокруг себя, потом снова вокруг коробки и бегать по лужайке.

Этот момент так сильно понравился пользователям, что у видео набралось уже более 15 миллионов просмотров, а запись ретвитнули более 270 тысяч раз. Более того, один из подписчиков ответил хозяйке пса и опубликовал видеозапись, на которой уже его собака смотрит, как Арден получает "подарок", и радуется.

Here’s our Fletcher watching your video pic.twitter.com/DSI5OdU9Iw — James Colaianne (@JamesColaianne) 20 апреля 2019 г.

Примечательно, что изначально девушка просто хотела завести собаку, но боялась, что её пёс начнёт ревновать, и поэтому придумала такой необычный способ. Специально для тех, кто за это переживал, она выложила фото, на котором собаки "чилятся" вместе.