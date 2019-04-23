Число погибших из-за оползня в Колумбии возросло до 28

Согласно прогнозам синоптиков, ливни в стране продолжатся как минимум до начала июня.

Число жертв оползня в Колумбии увеличилось с 20 до 28 человек, информирует в "Твиттере" Национальное агентство по управлению рисками стихийных бедствий.

Спасатели возобновят работы во вторник утром, отметило агентство. При этом, согласно прогнозам синоптиков, ливни продолжатся в Колумбии минимум до начала июня.

Утром 21 апреля в департаменте Каука в Колумбии из-за дождей произошёл сход оползня. В результате было заблокировано движение по участку Панамериканского шоссе, соединяющего США и Канаду с латиноамериканскими странами.