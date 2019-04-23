Половина россиян высказалась за то, чтобы помочь Франции восстановить Нотр-Дам

Половина жителей России — а именно 51% — считает, что страна должна помочь Франции восстановить сгоревший собор Парижской Богоматери. Таковы данные опроса ВЦИОМа, которые приводит РИА "Новости".
Отмечается, что поддержать Париж призывают в основном пожилые люди — от 60 лет. А вот молодёжь от 25 до 34 лет заявила, что РФ не нужно принимать участие в спасении Нотр-Дама.
Чтобы выяснить это, специалисты опросили около 1600 респондентов.
Напомним, мощный пожар охватил один из символов Парижа вечером 15 апреля. Не прошло и пары часов, как рухнула крыша и знаменитый шпиль здания. Оказалось, что в городе нет пожарных самолётов, а вертолётами тушить сочли слишком опасным для многовековых стен.
В итоге собор горел до самого утра следующего дня. Терновый венец Христа и другие реликвии удалось спасти, несущие конструкции также уцелели.
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