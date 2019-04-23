Сирийские военные рассказали о жизни в плену у террористов

Ранее правительственные силы САР обменяли девять боевиков на столько же своих людей, удерживаемых вооружённой оппозицией.

Сирийская армия при поддержке Минобороны РФ, Турции и Ирана в присутствии представителей Сирийского Полумесяца и главы офиса ООН в Дамаске обменяла девятерых боевиков на столько же своих людей, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что среди пленных были как простые, так и кадровые военные, офицеры. Но, судя по кадрам телеканала "Звезда", даже они не могли сдержать слёз от осознания того, что с ними это произошло и что всё наконец закончилось.

— Я попал в плен месяц назад, всё это время меня сильно били, потому что я военнослужащий. К нам боевики относились как собакам, даже хуже, — сказал журналистам военнослужащий из Дамаска Мухаммад Капше.

Другой освобождённый рассказал, что его взяли в плен, хотя он даже не причастен к армии. По его словам, он ехал забрать долг у знакомого, но на посту его остановили террористы и обыскали. К несчастью, они нашли у мужчины в телефоне фото президента Асада и арестовали.

— Я потеряла в тюрьме здоровье. Я умирала и оживала сотни раз! Меня очень сильно били первое время. У меня есть сын, я очень люблю сирийскую армию. И если мне позволят вернуться на службу, я буду рада. Если нет, я буду воспитывать сына. Это сейчас очень важно, — поделилась другая бывшая пленная, Риан Джаджан.

Её судьба, вероятно, была ещё менее завидной, поскольку попала в плен она не случайно, а во время выполнения боевого задания, причём ещё два года назад.

Подобная операция стала уже второй в новейшей истории страны. В феврале текущего года был проведён первый обмен, тогда стороны передали друг другу по 20 человек.