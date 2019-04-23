В Ростове-на-Дону произошёл пожар в больнице

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В Ростове-на-Дону произошёл пожар в больнице

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Фото: © Pixabay

На время проветривания люди располагались в соседнем корпусе, никто не пострадал.

В городской больнице в Ростове-на-Дону произошёл пожар, врачи и пациенты были эвакуированы, заявил представитель ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

В 3:54 произошло возгорание в горбольнице № 6 на улице Сарьяна, 85. Ранг пожара № 1. Эвакуировано 145 человек

Представитель регионального главка МЧС РФ

На время проветривания люди располагались в соседнем корпусе. Никто не пострадал.

Сейчас пожар полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 46 человек и 13 единиц техники.

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