В Ростове-на-Дону произошёл пожар в больнице

В городской больнице в Ростове-на-Дону произошёл пожар, врачи и пациенты были эвакуированы, заявил представитель ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
В 3:54 произошло возгорание в горбольнице № 6 на улице Сарьяна, 85. Ранг пожара № 1. Эвакуировано 145 человек
Представитель регионального главка МЧС РФ
На время проветривания люди располагались в соседнем корпусе. Никто не пострадал.
Сейчас пожар полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 46 человек и 13 единиц техники.
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