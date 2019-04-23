Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 310 человек

Количество раненых в настоящее время составляет 480 человек, они находятся в пяти больницах страны.

Число жертв терактов в городах Шри-Ланки достигло 310 человек. Об этом сообщает News 1st.

По данным телеканала, число раненых в настоящее время составляет 480 человек. Они находятся в пяти больницах страны. По данным Министерства здравоохранения Шри-Ланки, в моргах всё ещё не опознано 41 тело.

Телеканал уточняет, что по подозрению в причастности к терактам сейчас задержано уже 30 человек, расследование продолжается.

Жители Шри-Ланки сегодня утром почтили жертв произошедших в воскресенье взрывов тремя минутами молчания, отмечает местный портал Ada Derana.

Напомним, в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов. Несколько невзорвавшихся бомб найдены позже. Как стало известно журналистам, незадолго до произошедшего спецслужбы США и Индии информировали власти страны об опасности.