Во Владивостоке впервые заметили амурского тигра и дальневосточного леопарда

По словам исследователей, животные приходили "обратить взор вдаль — в сторону цивилизации и её каменных джунглей".

Учёным нацпарка "Земля леопарда" в Приморье впервые удалось зафиксировать при помощи фотоловушки амурского тигра и дальневосточного леопарда на территории Владивостокского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба парка.

— Новые фото были получены в части нацпарка, входящей во Владивостокский городской округ, неподалёку от берега Амурского залива, разделяющего юго-запад Приморья и город. Установив на вершине одной из гор камеру, специалисты направили объектив на море, за которым видны силуэты высоток и мостов мегаполиса. Вскоре это место поочерёдно посетили тигр и леопард, иногда обращающие взор вдаль — в сторону цивилизации и её каменных джунглей, — говорится в сообщении.

Нацпарк "Земля леопарда" занимает площадь в 262 тысячи га, в него входят заказник "Леопардовый", заповедник "Кедровая падь", военные полигоны, земли охотничьих хозяйств, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. На территории национального парка находится самая крупная сеть фотоловушек в РФ, позволяющая вычислять количество хищников, наблюдать за их состоянием и поведением.