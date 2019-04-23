Японский МИД прокомментировал "отказ" от Курильских островов

Позиция Правительства Японии по вопросу о принадлежности "северных островов" (Южные Курилы) была и остаётся неизменной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Таро Коно, передаёт Kyodo.

— Правовая позиция Правительства Японии по этому вопросу не изменилась, — сказал Коно.

Его комментарий стал ответом на шумиху в СМИ вокруг ежегодного доклада японского МИД "Синяя книга по дипломатии", из которого в нынешнем году исчезла фраза "вернём четыре северных острова японской стороне", фигурировавшая в аналогичном документе прошлого года.

В новом документе в менее категоричной форме предлагается решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией. По мнению экспертов, это было сделано для того, чтобы продолжающиеся с Россией переговоры по мирному договору прошли более гладко.

На каком этапе сейчас находятся эти переговоры, судить сложно, ведь после последней встречи с Сергеем Лавровым Коно заявил, что не будет оглашать детали "на публике".