СМИ: В Индонезии более 50 человек умерли во время подсчёта голосов на выборах

Во многих местах рабочий день начался в 05:00 утра и завершился только спустя сутки.

Не менее 54 человек умерли от переутомления при подсчёте голосов после всеобщих выборов в Индонезии. Эти данные сообщил председатель ЦИК страны Ариф Будиман, слова которого приводит портал Tempo.

По словам Будимана, "в ходе подсчёта голосов прошедших по всей стране 17 апреля выборов из-за сильного переутомления умерли 54 представителя избиркома, ещё 32 были госпитализированы". Он добавил, что "во многих местах рабочий день начался в 05:00 и завершился только спустя сутки".

Как ранее сообщил председатель ЦИК, прошедшие 17 апреля выборы стали крупнейшими в мире. Кроме президента граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента и местных законодателей. Всего в них принимали участие почти 240 тысяч кандидатов, претендовавших на 20 тысяч мест. Явка достигла почти 80% из 193 миллионов человек, имеющих право голоса. По всей стране открылось свыше 813 тысяч избирательных участков.

Стоит отметить, что повторное голосование на выборах президента и депутатов парламента состоится минимум на 1,5 тысячи избирательных участков. Всего, согласно докладу Агентства по надзору за выборами, нарушения зафиксированы на 2,7 тысячи участков в 31 провинции, уточняет The Straits Times.