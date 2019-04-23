Прокуратура Токио требует запретить визиты к экс-главе Nissan

Прокуратура Токио потребовала запретить визиты к находящемуся под арестом экс-руководителю франко-японского автоальянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону. Об этом информирует Kyodo.
По данным агентства, следственная группа прокуратуры направила прошение в окружной суд Токио. Оно было отклонено, но прокуратура подала апелляцию. Следствие опасается, что Гон через свою супругу Кэрол, навещающую его в тюрьме, может передавать инструкции лицам, которые связаны с его делом.
Накануне Гону было предъявлено новое обвинение в присвоении средств концерна Nissan.
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