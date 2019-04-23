В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте на востоке Украины

По словам представителей лидирующего кандидата в президенты Незалежной, уже в ближайшее время "люди узнают правду".

Виновные в начале конфликта в Донбассе понесут наказание, заявил в своём блоге на сайте "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин. По словам сторонника лидирующего кандидата в президенты, эти шаги предусмотрены в программе новой власти в сфере нацбезопасности и обороны.

— Правда насчёт Иловайска, насчёт Дебальцево, насчёт начала войны в 2014 году <...> будет обнародована. <...> Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не планирует ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие решения или бездействовавшие там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности, — заявил он.

Апаршин добавил, что наказание также ждёт причастных к "сдаче" Крыма России.

Как заявлял сам Зеленский, став президентом Украины, он собирается сделать всё, чтобы закончить "войну" в Донбассе, не применяя силу. По его мнению, вернуть регион под контроль можно посредством переговоров в "нормандском формате" и "информационной войны". В то же время политик выступил против предоставления особого статуса Донбассу и отказался от идеи амнистии для ополченцев.

При этом в пресс-службе кандидата также подчёркивали, что в его штабе не признают референдум о воссоединении Крыма с РФ, но диалог с Москвой считают неизбежным.