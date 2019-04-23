Ребёнку зажало голову дверью маршрутки в Челябинске, родители ищут свидетелей

В транспортной компании вину водителя не признали, поэтому искать правду придётся через полицию.

Татьяна Байнова из Челябинска разыскивает свидетелей инцидента в маршрутном такси № 10, в результате которого её 11-летний сын получил закрытую черепно-мозговую травму. Своей историей она поделилась в социальных сетях.

По словам женщины, 22 апреля в районе 17:25 (15:25 мск) на остановке "47-й микрорайон" мальчик выходил из автобуса, но по какой-то причине водитель начал закрывать дверь и голова ребёнка оказалась сильно зажата механизмом.

Пассажиры это заметили и закричали водителю. Он открыл дверь, высадил мальчика и поехал дальше. Немного отъехав, он остановился на светофоре, вышел из-за руля и крикнул ребёнку: "Как дела?" Потом сел обратно и уехал. Придя домой, сын пожаловался матери, что чувствует себя не очень хорошо, и рассказал ей о произошедшем. После этого Татьяна вызвала ему скорую.

— У него синяки, ушибы, припухлости с обеих сторон лица около ушей. Он бледный был, находился в состоянии шока. Скорая увезла нас в травмпункт на улице Российской. Там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, заподозрили сотрясение мозга и направили к неврологу, — написала она.

Она рассказала, что пыталась самостоятельно найти правду в транспортной компании, но там вину водителя не признали, поэтому девушка отчаялась и решила найти свидетелей через Интернет. Кроме того, она уже обратилась с соответствующим заявлением в полицию.