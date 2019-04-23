Стало известно, когда бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток

Бронепоезд лидер КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.

Как отмечает агентство, утром поезд приедет на станцию Хасан, далее он следует в Уссурийск, а уже потом — во Владивосток. По словам источника, сегодня, 23 апреля, поезда следуют по графику, но завтра он может меняться.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, у которого на 25 апреля запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, приедет в РФ на бронепоезде с делегацией из 230 человек.