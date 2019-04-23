СМИ: Сестра Ким Чен Ына прилетела во Владивосток

Ким Ё Чжон встретилась с уже находящимся там секретарём Госсовета КНДР Ким Чхан Соном.

Родная сестра председателя главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи, 22 апреля прибыла во Владивосток для подготовки саммита лидеров Северной Кореи и РФ. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на свои источники.

— Утром в понедельник Ким Ё Чжон вылетела из Пхеньяна во Владивосток, прибыв в РФ раньше Ким Чен Ына, чтобы завершить последние приготовления к саммиту, — поясняет издание.

Отмечается, что во Владивостоке Ким Ё Чжон встретилась с уже находящимся там секретарём Госсовета КНДР Ким Чхан Соном.

Напомним, Ким Чен Ын, у которого на 25 апреля назначены переговоры с президентом России Владимиром Путиным, приедет в РФ на бронепоезде с делегацией из 230 человек. Поезд прибудет завтра.