Четыре человека погибли при пожаре в селе на Алтае

По предварительной версии, пожар начался на веранде и жильцы его вовремя не заметили, а когда очевидцы вызвали пожарных, было уже слишком поздно.

СУ СК РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели четырёх человек в селе Вавилон Алтайского края. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— При тушении пожара были обнаружены тела четырёх человек: 63-летнего хозяина, его 40-летней сожительницы и односельчанок 31 и 25 лет, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУ МЧС РФ по региону, сообщение на пульт дежурного поступило в районе полуночи. Несмотря на то что пожарные прибыли на место очень оперативно, к этому моменту всё одноэтажное здание было объято огнём.

По информации специалистов, возгорание возникло на веранде. Вероятнее всего, жильцы вовремя не заметили опасность, а когда очевидцы вызвали пожарных, было уже поздно. По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём.