Моряки ВСУ начали тренировки по захвату судов

Бойцы 73-го морского центра спецназначения Вооружённых сил Украины начали учения по абордажу судов. Об этом говорится на странице организации в "Фейсбуке".
Тренировки ведутся в открытом море в составе абордажных групп. Спецназовцев натаскивают на действия по программе VBSS — сближение, высадка, прочёсывание, захват.
25 ноября прошлого года погрануправление ФСБ РФ задержало украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", пересекшие российскую границу. Они не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Кремле назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено дело о нарушении госграницы, 24 украинских моряка были арестованы.
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