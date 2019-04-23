Фургон с мороженым врезался в автобус в центре Красноярска

В центре Красноярска грузовик, перевозивший мороженое, врезался в пассажирский автобус, в котором в этот момент находились люди. Видеозапись опубликована сообществом "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как водитель грузовика, выполняя поворот направо, оставляет слишком мало места для транспорта, который ехал по соседней полосе, и кузовом задевает водительское стекло автобуса.

Судя по фотографиям, размещённым в социальных сетях, повреждения у автомобилей минимальные. По данным регионального ГИБДД, пострадавших в ДТП нет.