Названа стоимость самых дорогих билетов бизнес-класса на майские праздники

Согласно анализу поисковых запросов, особый интерес у россиян вызывают поездки в Австрию, Португалию и Германию.

В топ-5 самых популярных направлений на майские праздники у россиян, летающих бизнес-классом, вошли Бали, Кёльн, Мюнхен, Баку и Мальдивы. Об этом со ссылкой на Biletix сообщает "Лента.ру".

Стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники составила 139 тысяч рублей. Ими стали билеты бизнес-класса из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк и обратно. На втором месте оказался перелёт из Москвы в столицу Филиппин Манилу и обратно, стоимость которого составила 107 тысяч рублей.

Список самых популярных у российских туристов зарубежных направлений возглавили ОАЭ, Турция и Грузия, сообщает "Интерфакс Туризм" со ссылкой на исследование компании Amadeus.

Общее количество бронирований поездок за границу на майские праздники увеличилось на 52% по сравнению с 2018 годом. В десятку самых популярных стран вошли Германия, Италия, Испания, Украина, Чехия, Израиль и Франция.

Ранее Лайф писал о самых дешёвых направлениях для весенних путешествий из Москвы.