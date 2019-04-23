На Урале подростки получили почти 10 лет колонии за убийство инвалида

Летом 2018 года находившиеся в состоянии алкогольного опьянения школьники обманом заманили юношу за гаражи, где до смерти избили.

В Свердловской области Берёзовский городской суд приговорил четырёх подростков к срокам от восьми лет пяти месяцев до девяти лет девяти месяцев лишения свободы за убийство инвалида. Несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии, сообщает областное СУ СК РФ.

Убийство было совершено 9 августа 2018 года в районе гаражно-строительного кооператива. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения подростки обманом заманили 20-летнего молодого человека в безлюдное место, где заставили раздеться и жестоко избили.

Инвалид от полученных ран скончался на месте, причиной его смерти стала сочетанная травма головы — один из избивавших прыгнул на кадык юноши.

Гособвинитель просил для каждого из несовершеннолетних наказания в виде лишения свободы сроком девять лет и девять месяцев.