Израильская модель прикрылась романом с Ди Каприо, чтобы избежать оплаты налогов

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Израильская модель прикрылась романом с Ди Каприо, чтобы избежать оплаты налогов

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Бар Рафаэли и Леонардо Ди Каприо. Фото: © AP Photo/Joel Ryan

Израильский суд обязал модель Бар Рафаэли выплатить в бюджет страны 6,5 миллиона долларов. Как сообщает издание Haaretz, она не смогла доказать, что в период с 2009 по 2010 год постоянно жила в США.

Девушка утверждала, что постоянно проживала в Соединённых Штатах и состояла в отношениях с Ди Каприо, поэтому ей не нужно было платить налоги на родине.

Между тем в суде считают, что Рафаэли не предоставила весомых доказательств того, что порвала все связи с Израилем. Там также постановили, что модель всё ещё резидент этой страны. Кроме того, судья указала, что у красотки не было постоянного места жительства в США.

Правозащитники модели с решением суда не согласны и будут обжаловать приговор в Верховном суде.

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