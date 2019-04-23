Израильская модель прикрылась романом с Ди Каприо, чтобы избежать оплаты налогов

Израильский суд обязал модель Бар Рафаэли выплатить в бюджет страны 6,5 миллиона долларов. Как сообщает издание Haaretz, она не смогла доказать, что в период с 2009 по 2010 год постоянно жила в США.

Девушка утверждала, что постоянно проживала в Соединённых Штатах и состояла в отношениях с Ди Каприо, поэтому ей не нужно было платить налоги на родине.

Между тем в суде считают, что Рафаэли не предоставила весомых доказательств того, что порвала все связи с Израилем. Там также постановили, что модель всё ещё резидент этой страны. Кроме того, судья указала, что у красотки не было постоянного места жительства в США.

Правозащитники модели с решением суда не согласны и будут обжаловать приговор в Верховном суде.