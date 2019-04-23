В Хакасии задержали подозреваемого в финансировании ИГИЛ

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В Хакасии задержали подозреваемого в финансировании ИГИЛ

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Фото: © РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Абакана, которого подозревают в финансировании террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности по региону.

По данным ведомства, местный житель перечислял средства участнику боевых действий в Сирии, состоящему в ИГИЛ. У подозреваемого изъяли гаджеты и банковские карты, через которые он и переводил деньги.

Кроме того, возбуждено дело по статье "Содействие террористической деятельности".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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