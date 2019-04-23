Скончался великий герцог Люксембургский Жан

Великий герцог Люксембургский Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил его сын, великий герцог Анри, пишет Reuters.
Как отмечает RTL, ранее он был госпитализирован с лёгочной инфекцией. Здоровье великого герцога ухудшилось 20 апреля.
Жан занимал престол с 1964 по 2000 год. В октябре 2000-го он отрёкся от престола и передал Анри управление страной, сохранив все свои титулы.
После смерти супруги в 2005 году великий герцог редко появлялся на публике.
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