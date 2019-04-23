Двое жителей Волгограда на дорогой иномарке украли дешёвый велосипед из проката

Мужчина сначала признался в краже, а потом хотел замять дело "за умеренную плату".

Двое жителей Волгограда на Mitsubishi Pajero украли велосипед из проката в центре города. Как сообщает портал V1.ru, увидев это, ответственные горожане сразу позвонили в полицию.

По словам очевидцев, угнали велосипед двое мужчин в возрасте 50–60 лет. Вскоре водителя иномарки задержали сотрудники Госавтоинспекции. Отмечается, что сначала он признался в краже двухколёсного средства передвижения, но потом попытался замять дело "за умеренную плату".

Многие жители города после инцидента задались вопросом, зачем владельцу дорогого автомобиля понадобился велосипед. Что грозит угонщику велосипеда, на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что девушка нашла украденный велосипед через "Фейсбук" и угнала его у похитителей.