Россиянам рассказали, что делать при аллергии на пыльцу

Роспотребнадзор посоветовал воздержаться от поездок за город и ограничить потребление некоторых продуктов.

Роспотребнадзор назвал основные симптомы весенней аллергии и рассказал, как бороться с недугом. Рекомендации размещены на сайте ведомства.

Характерными признаками аллергии являются насморк, заложенность носа, регулярные чихания, покраснение, отёчность и зуд век, объяснили специалисты.

Роспотребнадзор рекомендует принять душ после возвращения с улицы, вымыть голову, сменить одежду. Также необходимо прополоскать рот и промыть нос и глаза физиологическим раствором. Кроме того, специалисты посоветовали исключить из рациона фрукты с косточками, орехи, зелень и специи, квас и мёд.

— Нельзя применять фитотерапию (лечение травами) и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты, — отметили в ведомстве.

Рекомендовано ограничить время пребывания на открытом воздухе и воздержаться от поездок за город. Окна в помещениях и автомобилях следует держать закрытыми и ежедневно проводить в них влажную уборку. Роспотребнадзор также подчеркнул, что при обнаружении симптомов аллергии необходимо сразу обратиться к врачу для выявления аллергенов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о весеннем сезоне клещей и о том, как избежать их укусов.